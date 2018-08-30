Mahalledeki renkli şenlik

BURDUR
'DA geleneksel hale getirilen 4'üncü Armağan İnci Mahalle Şenliği düzenlendi. Muhtarlığın yaptığı şenliğe yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Helva dağıtılan, çocukların yüzlerini palyaçoların boyadığı şenlik, halat çekme, zeytinyağlı sarma yarışması ve en güzel balkon yarışmalarıyla renkli görüntülere sahne oldu. MAHALLE KÜLTÜRÜ
Çocukların yanı sıra yetişkinlerin de doyasıya eğlendiği şenlikte, apartman kültüründen uzaklaşıp kaynaşmanın ve dayanışmanın hakim olduğu mahalle kültürünün hatırlanması amaçlanıyor. Mahalle Muhtarı Yunus Bilgiç, mahallelerinde 3 bin 500 hane olduğunu, şenliğe ise ortalama 2 bin kişinin katıldığını, her yıl katılımın arttığını belirtti. Şenliğe, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz da katıldı.