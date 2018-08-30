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Melekler siftah yaptı

Giriş Tarihi: 30.8.2018
Melekler siftah yaptı
MURATPAŞA Belediyespor kadın hentbol takımı, 'de düzenlenen Can Çağnay Fuar Turnuvası'nın açılış maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 29-37 yendi. Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda oynan karşılaşmanın ilk yarısı 14-11 geride kapatan Muratpaşa 2'nci yarı ortaya koyduğu oyunla maçtan galip ayrıldı. Paşanın Melekleri'nde kalede Selen Akalın ve yeni transferlerden 18 yaşındaki Eda Nur Kılıç sergilediği oyunla tam not aldı. Muratpaşa ve İzmir'in yanı sıra Yalıkavak, Polatlı, , Batman Belediyespor ve Göztepe'nin yer aldığı turnuva 1 Eylül Cumartesi sona erecek.
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Melekler siftah yaptı
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