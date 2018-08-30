Suriyeli kadından örnek davranış

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde Suriyeli kadın yolda yürürken bulduğu ve içinde 3 bin 500 lira bulunan cüzdanı sahibine teslim etti. Suriyeli Samar Rajab Basha, yolda bulduğu ve içinde 3 bin 500 lira para, kimlik ve banka kartları bulunan cüzdanın sahibine ulaştırmak için tanıdıklarına bilgi verdi. Tanıdıklarını vasıtasıyla kimlik bilgilerinden cüzdanın sahibine ulaşıldı. Suriyeli kadın, cüzdan sahibi 34 yaşındaki Ertan Dibek ile bir işyerinde buluşarak para dolu cüzdanı eliyle teslim etti. Basha, 100 lira para hediyesini kabul etmedi.