Tır dehşet saçtı

Antalya
'da Rus turistleri taşıyan tur midibüsüne arkadan tır çarptı. Kazada, otobüs ve tır şoförleri ile 11 Rus turist yaralandı. TIR ARKADAN ÇARPTI
Kaza dün sabah 05.20 sıralarında Serik-Aksu D400 Karayolu'nun Aşağı Kocayatak mevkiinde meydana geldi. Belek turizm bölgesinde bulunan otellerde tatili biten 25 turisti havalimanına götürmek üzere Antalya
istikametine doğru yola çıkan Zabit Bayat (49) idaresindeki 07 BCG 786 plakalı midibüse mola vermek için sağa dönüş yapacağı sırada, Süleyman K. (46) yönetimindeki 07 UG 171 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan tur midibüsü, önünde seyreden Ahmet Doğan
(46) yönetimindeki 07 ABJ 540 plakalı araca çarparak su kanalına devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Tur midibisünün şoförü Bayat ile 11 Rus turist ve tır şoförü Süleyman K. yaralandı. Yaralılar, Antalya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Diğer turistler başka bir servis aracıyla Antalya Havalimanı'na götürüldü.