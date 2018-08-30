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Tır dehşet saçtı

’da tatili biten turistleri havalimanına götüren midibüse tır arkadan çarptı. Midibüs su kanalına devrilirken, kazada iki şoför ve 11 Rus turist yaralandı. Araçlar hurdaya döndü

Giriş Tarihi: 30.8.2018
Tır dehşet saçtı
Antalya'da Rus turistleri taşıyan tur midibüsüne arkadan tır çarptı. Kazada, otobüs ve tır şoförleri ile 11 Rus turist yaralandı.

TIR ARKADAN ÇARPTI
Kaza dün sabah 05.20 sıralarında Serik-Aksu D400 Karayolu'nun Aşağı Kocayatak mevkiinde meydana geldi. Belek turizm bölgesinde bulunan otellerde tatili biten 25 turisti havalimanına götürmek üzere istikametine doğru yola çıkan Zabit Bayat (49) idaresindeki 07 BCG 786 plakalı midibüse mola vermek için sağa dönüş yapacağı sırada, Süleyman K. (46) yönetimindeki 07 UG 171 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan tur midibüsü, önünde seyreden (46) yönetimindeki 07 ABJ 540 plakalı araca çarparak su kanalına devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Tur midibisünün şoförü Bayat ile 11 Rus turist ve tır şoförü Süleyman K. yaralandı. Yaralılar, Antalya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Diğer turistler başka bir servis aracıyla Antalya Havalimanı'na götürüldü.
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Tır dehşet saçtı
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