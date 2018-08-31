8 madalya ile döndüler

MURATPAŞA
Belediyesi'nin ilk kez 2016'da ilkbahar dönemi spor okullarında başlayan ücretsiz squash kursları bugün Muratpaşa Belediyespor
bünyesinde Türkiye
'nin bu branştaki en büyük altyapı hamlesine dönüştü. Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda uluslararası standartlarda 2 kortta antrenmanlarını sürdüren ve 50'si lisanslı 120 sporcuya sahip Muratpaşa Belediyespor, son olarak, İstanbul
'da katıldığı gençler turnuvasından 5'i bronz 3'ü gümüş olmak üzere 8 madalyayla döndü. Başarılı sporcular ve takım arkadaşları madalya sevincini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal
ve Kulüp Başkanı Murat Şimşek'le paylaştı