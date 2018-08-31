Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > 8 madalya ile döndüler

8 madalya ile döndüler

Giriş Tarihi: 31.8.2018
8 madalya ile döndüler
MURATPAŞA Belediyesi'nin ilk kez 2016'da ilkbahar dönemi spor okullarında başlayan ücretsiz squash kursları bugün bünyesinde 'nin bu branştaki en büyük altyapı hamlesine dönüştü. Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda uluslararası standartlarda 2 kortta antrenmanlarını sürdüren ve 50'si lisanslı 120 sporcuya sahip Muratpaşa Belediyespor, son olarak, 'da katıldığı gençler turnuvasından 5'i bronz 3'ü gümüş olmak üzere 8 madalyayla döndü. Başarılı sporcular ve takım arkadaşları madalya sevincini Muratpaşa Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Murat Şimşek'le paylaştı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
8 madalya ile döndüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN