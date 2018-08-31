Bucak ikinci tura yükseldi

BUCAK Belediye Oğuzhanspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tura yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası birinci tur maçında Bucak Belediye Oğuzhanspor, Bucak Şehir Stadı'nda Bigaspor'u konuk etti.

İLK YARI 1-1 BİTTİ

Bucak Belediye Oğuzhanspor karşılaşmanın 4'üncü dakikasında Bahri Arslanlı'nın golüyle 1- 0 öne geçti. Bigaspor 18'inci dakikada Metin Şengül'ün golüyle beraberliği sağladı. İlk yarı 1-1 tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısının uzatma bölümünde ceza sahasına gönderilen topa Bigasporlu futbolcunun elle müdahale etmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Süleyman Karaağaç skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşma da bu skorla tamamlanırken, Bucak Belediye Oğuzhanspor ikinci tura yükseldi.

YOLUN BAŞINDAYIZ

Bucak Belediye Oğuzhanspor Teknik Direktörü Ali Postacı, "Daha yolun başındayız. Her maç bizim için çok önemli. Takımım tam hazır olmasa da önümüzdeki günlerde hazır hale gelecek. Hedefimiz tüm maçları kazanmak olacak" dedi.

DAVRAZSPOR ELENDİ

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur Elemeleri'nde Isparta Davrazspor, sahasında Denizli Kale Belediyespor'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.