Ceset dedektörü Melo Antalya’da

TÜRKİYE'DE 7 coğrafi bölgede ceset aramada kullanılan blue malinois cinsi 7 köpekten biri, Antalya'ya tayin oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) yetiştirilen Melo, çevik olması ve burnunun çok hassas kokulara dahi tepki vermesi dolayısıyla ceset aramalarında kullanılmak üzere özel eğitim aldı. Melo adlı köpek, Adana'da katıldığı bir operasyonda 2 ayda bulunamayan cesedi 2 saatte bulmuştu. Melo ile bakıcısı polis memuru Abdulkadir Erbahçeci (24) yakından ilgileniyor.

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