Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Ceset dedektörü Melo Antalya’da

Ceset dedektörü Melo ’da

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Ceset dedektörü Melo Antalya’da

TÜRKİYE'DE 7 coğrafi bölgede ceset aramada kullanılan blue malinois cinsi 7 köpekten biri, 'ya tayin oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek 'nde (KEM) yetiştirilen Melo, çevik olması ve burnunun çok hassas kokulara dahi tepki vermesi dolayısıyla ceset aramalarında kullanılmak üzere özel eğitim aldı. Melo adlı köpek, 'da katıldığı bir operasyonda 2 ayda bulunamayan cesedi 2 saatte bulmuştu. Melo ile bakıcısı polis memuru Abdulkadir Erbahçeci (24) yakından ilgileniyor.

UYUŞTURUCUYA İKİNCİ TUTUKLAMA

AntalyaNTALYA'NIN Alanya ilçesinde narkotik ekiplerinin bir alışveriş mağazası önünde düzenlediği operasyonda tutuklu sayısı ikiye çıktı. Operasyonda ecstacy ve esrar maddesi sattığı belirlenen 17 yaşındaki İ.K tutuklanmıştı. Önce serbest bırakılan Ferhat B. (19) hakkında Savcılık yakalama kararı çıkarttı. Ferhat B. yakalanarak tutuklandı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ceset dedektörü Melo Antalya’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN