Dokuma camisi restore ediliyor

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Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle, müze ve yeşil alan düzenlemeleriyle sosyal yaşam merkezi haline getirdiği Eski Dokuma Fabrikası'nın hatıralarını da yaşatıyor. Fabrika çalışanlarının aralarında topladığı paralarla 1970'de inşa edilen cami restore ediliyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Üzerinde yılların biriktirdiği hatıralar olan ve uzun süredir kaderine terk edilen, bakımsız kalan camiyi restore ediyoruz " dedi. Tütüncü, kısa süre içinde camiyi yeniden ibadete açacaklarını kaydetti.