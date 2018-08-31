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Festival zamanı

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Festival zamanı

ULUSLARARASI Olympos Kültür ve Edebiyat Festivali, 6-10 Eylül 2018 tarihlerinde Olimpos 'nde gerçekleştirilecek. Kentin tanıtımı ve imajına katkıda bulunması beklenen festival için Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler birlikte hareket etme kararı aldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, festivalin Antalya'nın marka değerini güçlenmesine kültür ve edebiyat aracılığıyla katkı vereceğini söyledi.

ULUSLARARASI KATILIM
Festivalde, Rhodiapolis Antik Kenti Amfi Tiyatrosu'nda, Büyükşehir Belediyesi Yeşilçam Müzikleri Topluluğu ile yerli ve yabancı şairlerin şiir dinletileri düzenlenecek. Festivalde Olympos Mitolojik Minyatür Sergisi açılacak. Festivale, Arnavutluk, Rum Yönetimi, , , Makedonya, , Slovenya, ve 'dan şairler katılacak.

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Festival zamanı
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