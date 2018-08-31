Festival zamanı

ULUSLARARASI Olympos Kültür ve Edebiyat Festivali, 6-10 Eylül 2018 tarihlerinde Olimpos Antik Kenti'nde gerçekleştirilecek. Kentin tanıtımı ve imajına katkıda bulunması beklenen festival için Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler birlikte hareket etme kararı aldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, festivalin Antalya'nın marka değerini güçlenmesine kültür ve edebiyat aracılığıyla katkı vereceğini söyledi.

ULUSLARARASI KATILIM

Festivalde, Rhodiapolis Antik Kenti Amfi Tiyatrosu'nda, Büyükşehir Belediyesi Yeşilçam Müzikleri Topluluğu ile yerli ve yabancı şairlerin şiir dinletileri düzenlenecek. Festivalde Olympos Mitolojik Minyatür Sergisi açılacak. Festivale, Arnavutluk, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hindistan, Hollanda, Makedonya, Sırbistan, Slovenya, Mısır ve Yunanistan'dan şairler katılacak.