Hedef 3 puan

Antalyaspor, pazar günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasında 3 puan hedefliyor. Geçen hafta Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan kırmızı beyazlılar, günde iki antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti.

İKİ EKSİK VAR

Teknik direktör Bülent Korkmaz antrenmanda futbolcularına dar alanda taktik çalışması yaptırdı. Barrada ise takımdan ayrı koştu. Çaykur Rizespor maçında 3 puan kazanmayı hedefleyen Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Zeki, cezasından dolayı da Charles forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Maicon'un da maç günü yapılacak kontrolleri sonrası forma giyip giyemeyeceği belli olacak.



NESELİÇALIŞMA

KIRMIZI beyazlılar günün ilk antrenmanını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda gerçekleştirdi. Fitness salonundaki spor aletleriyle çalışan futbolculardan bazıları antrenman bitiminde havuzda yorgunluk giderdi. Neşeli geçen antrenmanda futbolcuların havuza atmak istediği antrenör Mustafa Sarp atak davranarak kurtulmayı başardı.



BİLETLER SATIŞTA

ANTALYASPOR yönetimi karşılaşmada taraftarın tribünü doldurup takımı desteklemesi çağrısı yaptı. Maç biletleri, VIP 50, Batı Tribünü 15, Doğu Tribünü 10, Kale Arkası 5 liradan satışa çıkarıldı.