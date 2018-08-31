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Hedef 3 puan

, Ç. Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Barrada ilk çalışmasına çıktı. Futbolcuların neşeleri dikkat çekti. Galibiyetle moral bulan Akrep’te tek hedef 3 puan

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Hedef 3 puan

Antalyaspor, pazar günü sahasında oynayacağı karşılaşmasında 3 puan hedefliyor. Geçen hafta galibiyetiyle moral bulan kırmızı beyazlılar, günde iki antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti.

İKİ EKSİK VAR
Teknik direktör antrenmanda futbolcularına dar alanda taktik çalışması yaptırdı. Barrada ise takımdan ayrı koştu. Çaykur Rizespor maçında 3 puan kazanmayı hedefleyen 'da sakatlığı nedeniyle Zeki, cezasından dolayı da Charles forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Maicon'un da maç günü yapılacak kontrolleri sonrası forma giyip giyemeyeceği belli olacak.


NESELİÇALIŞMA
KIRMIZI beyazlılar günün ilk antrenmanını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda gerçekleştirdi. Fitness salonundaki spor aletleriyle çalışan futbolculardan bazıları antrenman bitiminde havuzda yorgunluk giderdi. Neşeli geçen antrenmanda futbolcuların havuza atmak istediği antrenör Mustafa Sarp atak davranarak kurtulmayı başardı.


BİLETLER SATIŞTA
ANTALYASPOR yönetimi karşılaşmada taraftarın tribünü doldurup takımı desteklemesi çağrısı yaptı. Maç biletleri, VIP 50, Batı Tribünü 15, Doğu Tribünü 10, 5 liradan satışa çıkarıldı.

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Hedef 3 puan
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