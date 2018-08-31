Hırsızlık uyarısı

Antalya
NTALYA'NIN Kemer ilçesinde 'Antalya
'da Güvenli Plajlar' projesi kapsamında sahilde güneşlenen yerli ve yabancı tatilciler, almaları gereken güvenlik önlemleri ve boğulma vakalarına karşı uyarıldı. Polis memurları Sevcan Sarıca Beneklioğlu ve Asuman Yağan, polisin sorumluluk alanında bulunan plajları gezerek yerli ve yabancı turistlere 'plajlarda güvenliğiniz için lütfen bize yardımcı olunuz' yazılı broşürler dağıttı.
MADDE MADDE UYARI LİSTESİ
Projeyi yürüten Toplum Destekli Polislik Amirliği görevlileri, "Plajda açıkta eşyalarını bırakmamaları, değişim odalarında eşyalarını bırakmamaları, değişim odalarında eşyalarını unutmamaları, denizdeki güvenlik şeridini aşmamaları hususlarında değişik uyarı ve ikazlarımızı yaptık" diye konuştu.