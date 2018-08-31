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Kafa kafaya çarpıştılar

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Kafa kafaya çarpıştılar
AntalyaLYA'NIN Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen da, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza, Gazipaşa'ya bağlı Kaledran Mahallesi Yakacık mevkisinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Anamur'dan Gazipaşa yönüne giden (39) yönetimindeki 07 MAZ 14 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 'nin kullandığı 33 BNM 43 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Şehnaz Özgeylani ile diğer araçtaki Reşit Durmaz ve eşi Cemile Durmaz (31), çocukları Halil İbrahim Durmaz (11) ve Lavin Su Durmaz (1), Cengizhan Durmaz (29), eşi Elif Durmaz (20) ve oğlu Çınar Durmaz (1) yaralandı. Yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Reşit Durmaz, ileri tetkik ve tedavi için Alanya'da bir hastaneye sevk edildi.
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Kafa kafaya çarpıştılar
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