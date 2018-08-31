Patronlar standart istedi

Antalya
LYA'NIN Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) meclis toplantısında, HD sistemi masaya yatırıldı. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş
, turist sayısının arttığını ancak fiyatlar nedeniyle gelirin düştüğünü söyledi. Turizmde
her şey dahil (HD) sistemine standart getirilmesi gerektiğini kaydeden Boztaş, "Artık nicelikten niteliğe dönüşmemiz gerekiyor. Küçük bir pansiyon sabah büfesine 3 yumurta, domates ve salatalık koyuyor. Öğle büfesine tabldot yemek koyup her şey dahil diye satıyor. Bunun bir standardı olmalıdır. Ucuz tatil cenneti imajından kurtulmalıyız" dedi. Son yıllarda turist sayısında yaşanan artışın gelire yansımadığını savunan Başkan Boztaş, "Antalya Havalimanı
'ndan giriş yapan turist sayısı 2018 yılı 27 Ağustos itibari sekiz milyon 735 bin. Bir turistin harcamasına baktığımız zaman 2014 yılında 900 dolarlara kadar çıkan rakamlar her yıl geriye gidiyor. 2015 yılında 825, 2016 yılında 756, 2017'de 705, 2018 yılı Haziran sonrası 485 dolarlara kadar gerildi" ifadelerini kullandı. Boztaş, bunda dolar kurunun da etkili olduğunu, bir turist 700 dolara aldığı bir ürünü şimdi 480 dolara aldığını anlattı.