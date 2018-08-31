Tarihe direnen gelenek sürüyor

BURDUR
'UN Tefenni ilçesinde yaklaşık 755 yıldır sürdürülen koyun yıkama ve boyama geleneği 'Yünüm Böğet' etkinliği zamana direniyor. Tefenni'nin 400 haneli Bayramlar Köyü'nde gerçekleştirilen Selçuklulardan kalma gelenek, şenlik havasında gerçekleşti. Etkinlikte koyun sürülerinin sudan geçişi renkli görüntülere sahne oldu. Geçmişi Orta Asya'ya kadar uzanan geleneğe katılacak koyunlar, Beydağları'ndaki bir tür taştan elde edilen kırmızı renkli boyayla boyandı. Çobanlar, 'tos tos' adı verilen yarışmada koyunları ıslıklar eşliğinde sudan geçirdi. Soğuğa rağmen çobanlar koyunlarıyla birlikte suya girdi. Şafak vakti düzenlenen yarışmayı izlemek için vatandaşlar geceden alana geldi.