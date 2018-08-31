Zafer coşkusu

Batı Akdeniz'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, coşkuyla kutlandAntalyalya, Isparta ve Burdur'daki törenler, Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni ile başladı. Antalya'da kutlama töreniAtatürk Anıtı'na Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından çelenk bırakıldı. Çelenk töreninin ardından Vali Karaloğlu, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

GEÇİT TÖRENİ YAPILDI

Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden kutlamalarda Vali Karaloğlu, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile halkın bayramını kutladı. Bir öğrencinin şiir okuduğu ve halk oyunları gösterisinin de sunulduğu törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da okundu. Cumhuriyet Caddesi'ndeki kutlama töreninde öğrencilerin Türk bayraklarıyla başlattığı geçit töreninde, askeri birlikler, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ekipleri, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz'a gaziler, şehit aileleri, emniyet güçlerinin bisiklet ve atlı birliklerinin de olduğu araç geçişleri yapıldı

ISPARTA'DA GEÇIT TÖRENI

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Valilikte bayram tebriklerini kabul etti. Valilikteki programın ardından Vali Günaydın, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Piyade Albay Ferat Vural Kaymakkapı Meydanı'nda halkı selamladı. Törende öğrenciler tarafından şiir okundu. Program geçit töreniyle sona erdi.

BURDUR'DA GÖSTERI

Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan tören, Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Bayram tebriklerini kabul eden Burdur Valisi Hasan Şıldak, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Garnizon Komutanı Hakan Tutucu, Gazi Atatürk Stadı'ndaki kutlama töreninde Türk Sancağı'nı ve halkı selamladı. Burdur Osmanlı Mehter Takımı ve öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Askerler ve öğrenciler geçit töreni yaptı.

Mehmet AL / ALANYA - Muharrem MANĞ / MANAVGAT - Adem DURMAZ / KORKUTELİ - Erdoğan CANKUŞ / FETHİYE