Alkollü trafik canavarı

Trafik
canavarı bu kez Burdur
'da ortaya çıktı. Alkollü sürücünün kullandığı tır şehirlerarası yolda dere yatağına devrildi. BİR DE YALAN SÖYLEDİ
Olay, Yaşar Yıldırım (48) idaresindeki 20 KS 264 plakalı tırın önceki gün sabaha karşı Manastır Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine geçerek dere yatağına devrilmesi ile yaşandı. Yıldırım, kaza
yı yara almadan atlatırken, polisin yaptığı alkol kontrolünde 199 promil alkollü çıktı. Yıldırım, önüne yolcu otobüsü çıkmasından dolayı dere yatağına devrildiğini iddia etti. Sürücüye alkol ve hız ihlalinden cezai işlem uygulandı. Kaza nedeniyle 3 saat kapanan Burdur-Antalya
karayolu tırın yoldan çekilmesiyle açıldı.