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Alkollü trafik canavarı

’da yapıp dereye uçan tırın şoförü 199 promil alkollü çıktı. Polis şoföre işlem yapıp ehliyetine el koydu

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Alkollü trafik canavarı
Trafik canavarı bu kez 'da ortaya çıktı. Alkollü sürücünün kullandığı tır şehirlerarası yolda dere yatağına devrildi. BİR DE YALAN SÖYLEDİ
Olay, Yaşar Yıldırım (48) idaresindeki 20 KS 264 plakalı tırın önceki gün sabaha karşı Manastır Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine geçerek dere yatağına devrilmesi ile yaşandı. Yıldırım, yı yara almadan atlatırken, polisin yaptığı alkol kontrolünde 199 promil alkollü çıktı. Yıldırım, önüne yolcu otobüsü çıkmasından dolayı dere yatağına devrildiğini iddia etti. Sürücüye alkol ve hız ihlalinden cezai işlem uygulandı. Kaza nedeniyle 3 saat kapanan Burdur-Antalya karayolu tırın yoldan çekilmesiyle açıldı.
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Alkollü trafik canavarı
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