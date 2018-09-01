Havuzda tarihi rekor

Antalya
'nın Serik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, aynı anda en fazla kişinin havuza girdiği, rekor denemesiyle kutlandı. Granada Luxury Otel
'de 10 bin metrekarelik havuzda gerçekleşen rekor denemesinde 3 bin kişi aynı anda havuza girdi. Noter tarafından havuza girenlerin sayıldığını ve rekor için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacağını öğrenildi. Rekor denemesi öncesinde çeşitli gösteriler sunuldu. Otelin Genel Müdürü Enis Özsinan, "Bu anlamlı günde otelimizde konaklayan misafirimiz ile rekor denemesiyle bayram coşkusunu yaşadık" dedi.