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Havuzda tarihi rekor

Belek turizm merkezindeki ’de 3 bin tatilcinin katılımı ile noter tespitli rekor denemesi yapılarak Guinness’e başvuruldu

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Havuzda tarihi rekor
Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, aynı anda en fazla kişinin havuza girdiği, rekor denemesiyle kutlandı. 'de 10 bin metrekarelik havuzda gerçekleşen rekor denemesinde 3 bin kişi aynı anda havuza girdi. Noter tarafından havuza girenlerin sayıldığını ve rekor için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacağını öğrenildi. Rekor denemesi öncesinde çeşitli gösteriler sunuldu. Otelin Genel Müdürü Enis Özsinan, "Bu anlamlı günde otelimizde konaklayan misafirimiz ile rekor denemesiyle bayram coşkusunu yaşadık" dedi.
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Havuzda tarihi rekor
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