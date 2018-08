Kirada ‘milli’ umut

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın döviz le kiralama ve satış dönemine son vereceklerini açıklaması Antalya 'da sevinç yarattı. Alışveriş merkezlerinin yanı sıra otellerin için ve otellere komşu olan turistik bölgelerdeki mağazalarda kiraların dolar ve euro üzerinden ödendiği Antalya 'da, esnaf uygulamanın bir an önce hayata geçmesini istedi. Esnafın beklentisi döviz yükselmeye başlamadan önceki seviyeden TL 'ye sabitlenmesi.Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin de Bakan Albayrak 'ın açıklamalarını desteklediğini söyledi. Çetin, kararın biran önce uygulamaya konulması gerektiğini belirterek, "Müslüman pazarında salyangoz satıyoruz. Dolar ve euro sevdamızdan vazgeçmemiz gerek. Yerli paramız üzerinden kiraların alınması TL'nin değerini arttırır. Biran evvel bu uygulama hayata geçirilmeli" dedi. Çetin, kiralar konusunda TL-dolar kurunun 4.10 seviyesinde sabitlenmesi gerektiğini ifade etti.Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere de kararın esnaf açısından çok olumlu olduğu kaydetti. Konuyla ilgili daha önceden de girişimde bulunduklarını hatırlatan Dere, "Antalya'da döviz üzerinden kira alınması yaygın. Turizm bölgeleri ve şehir merkezlerindeki işyeri sahiplerine oda olarak dövizle kira almamaları talebimiz oldu. Bu konuda raporlar sunduk. Esnaf ve sanatkar olarak kur dalgalanmaları nedeniyle kazancımız elimizden gidiyor. Bu nedenle TL bazında kira dönemi kararı isabetli oldu. Bakanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Başta Kundu, Belek, Kemer, Alanya ve Side olma üzere turistik bölgelerdeki esnaflar da TL bazında kira ödemek için girişimde bulundu. Valilik ve yerel yönetimlerle görüşerek destek istemeye hazırlanan esnaf, Bakan Albayrak'ın açıklamasıyla rahat bir nefes aldı. Kundu Esnafları Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Metin Kanmaz, "Ülkemiz ekonomik bir saldırı altındayken, dövizle kira alıp vererek onların ekmeğine yağ sürmemeliyiz. Esnaf döviz kurundaki artıştan büyük zarar görüyor. Her gün döviz kurunu takip etmekten bıktık. Esnaf huzursuz ve tedirgin" ifadelerini kullandı.Antalya'da kiralarda döviz kurunun sabitlenmesinin öncüsü MarkAntalya AVM olmuştu. MarkAntalya'da eczane işleten Müjgan Çubuk, "Dövizdeki dalgalanmalardan dolayı her ay farklı kira ödemek zorunda kalıyorduk.Antalya genelinde uygulamanın biran önce hayata geçmesini istiyoruz. AVM esnafında güven oramı oluşacak" dedi. MarkAntalya AVM'de turizm işletmecisi olan Mehmet Gem de, kiraların TL üzerinden ödenecek olmasının doğru bir karar olduğunu belirterek, "Kur üzerinden ödemek zorunda kaldığımız kiralar bizi zorda bırakıyordu. Türkiye'de kiraların TL olması kadar doğal birşey olamaz. Acil olarak bu yaygınlaşmalı" dedi.Kemer ve Çevresi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bolat Ünsal da birçok mağazada kiraların dövizle alındığını anlatan Ünsal, "İşyerlerini devredeceğini söyleyenler, hatta boşaltanlar var. Sezon sonuna kadar akışına bırakanlar var" dedi. Turistik bölgelerde esnafın döviz kurunun yükselmesinden kar ettiği yönünde yanlış bir anlayış olduğunu anlatan Ünsal, "Esnaf bu işten para kazanmıyor. Turistlerin alım gücü artıyor ama bizim satışlarımız TL üzerinden. Kur artışını da fiyatlara çok yansıtamıyoruz" dedi.