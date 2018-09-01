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Polisten kask uyarısı geldi

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Polisten kask uyarısı geldi
Antalya'da Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet ve kask denetimlerine devam ediyor. Manavgat'ın değişik noktalarında motosiklet uygulaması yapan ekipler, motosiklet sürücülerini kask kullanmaları konusunda duyarlı olmaya çağırıyor. Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Bölgesi olan Manavgat'ta son yıllarda turizm tesisleri ve işletmelerinin sayısında önemli ölçüde artışlar yaşandığını ve yaşanmaya devam ettiğine dikkat çekti. Özgönül, "226 bin nüfusa sahip ilçemizde 89 bin tescilli aracın 20 binini motosiklet oluşturmakta. karşı kask kullanımına özen gösterilim" dedi.
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Polisten kask uyarısı geldi
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