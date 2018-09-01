Yurtta ölüme 3 tutuklama

Antalya
'nın Alanya ilçesinde bir öğrencinin kaldığı yurtta
kavga sonrası merdivenlerden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili şok gelişmeler yaşandı. YENİ GÖRÜNTÜLER
Alanya'da 4 Ağustos günü Konaklı Mahallesi'nde kaldığı Özel Seyit Kamil Bey Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nun merdivenlerinden düşen 14 yaşındaki İsmail Kerem Topal, kaldırıldığı ALKÜ hastanesinde 5 gün sonra hayatını kaybetti. Topal'ın ölümüyle ilgili düşmeden önce bir öğrenci tarafından dövüldüğü ve sorumlu hocanın olayı müdahale etmediğinin ortaya çıkması üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturmada Yurt Müdürü Hilmi Uysal, hocalar Hamza Kaya ve Süleyman Arıkan, çıkarıldıkları mahkemece, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutukladı.