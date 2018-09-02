Altın Kiraz başlıyor

BU yıl 30'uncusu düzenlenecek Geleneksel Altın Kiraz
Yağlı Güreşleri, bugün saat 09.00'da Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda başlayacak. Minik, teşvik, ayak, tozkoparan, deste küçük, orta ve büyük boy kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban
, "Güreşlere Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde 50'ye yakın başpehlivan katılacak. Tüm halkımızı güreşlerimize bekliyorum" dedi. ELBEYE ANILDI
Güreşler öncesinde Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban ve güreş komitesi, güreş tarihine adını altın harflerle yazdıran Kırkpınar Başpehlivanı Cengiz Elbeye'nin mezarını ziyaret etti. Elbeye'nin mezarına su döken Başkan İrban, dua etti. Kırkpınar başpehlivanlarından Cevat Gündoğdu da mezar ziyaretine katıldı. Gündoğdu, "Geçmişimizi geleceğimize iyi anlatmalıyız. Onları unutmamalı, unutturmamalıyız" diye konuştu.