Avrupa sözü verdi

Antalya
spor'da 8 ay sonra yeniden başkanlık görevine gelen Ali Şafak Öztürk
, Hasan Subaşı Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Öztürk'e yeniden yönetime giren Emin Hesapçıoğlu, Bora Terzioğlu, Nurettin Ünal da eşlik etti. 788 BİN EURO ÖDEDİK
Eski yönetim kurulu başkanının genel kurul kararının ardından kendisinin yeniden başkan olması yönünde camiada bir beklenti oluştuğunu ifade eden Öztürk, bu beklentiye kayıtsız kalamadığını bildirdi. Ali Şafak Öztürk, ödedikleri 788 bin Euro'luk bedelin ardından transfer engelini kaldırdıklarını ve tüm futbolcuların lisansının çıkardıklarını bildirdi. Barrada'nın ülkesinin futbol federasyonunda yaşanan sorunlar nedeniyle lisansını çıkaramadıklarını ancak sorunu halledeceklerini açıklayan Öztürk, göreve geldikten hemen finansman oluşturduklarını Mevlüt Erdinç ile Olcan Adın'ı kadroya kattıklarını söyledi. KULÜBÜ BATIRMADIK
Kendisi hakkında 'Antalyaspor
'u batırdı, kaçtı' gibi bir algı oluşturulduğunu iddia eden Öztürk, "Nasri, Menez pahalı alınır mı, dediler. Kulübe zararı 3-4 milyon Euro'dur. Bu mu batırdı kulübü. Toplam yatırım bedelinin çoğu bonservissizdi. 50 milyon Euro'luk yatırımdı. Bu boşa giden para değildi. Bedelsiz alınan Sandro 3 milyon Euro'ya gitti. Maicon'a teklif geldi. Süper Lig takımları William Vainqueur ilgileniyordu. Bu bir yatırımdı. Kulübünün ligde kalmasını sağladılar. 'Antalya
spor battı, batırdı kaçtı' söylemlerinin muhatabı biz değiliz. Bu sıkıntılar bizim gelmemizle minimum seviyede olacak" şeklinde konuştu. ÜST KİMLİK OLMALI
Asla hesaplaşma gibi bir düşüncelerinin olmadığını da dile getiren Başkan Ali Şafak Öztürk, "Antalyaspor'un bize ihtiyacı var. Yönetim anlamında çok fazla seçeneği yok. Biz gelmesek kulübü zor günler bekleyecekti. O nedenle biz yeniden geldik. Elimizden geleni yapacağız. Bu camianın desteği çok önemli olacak. Antalyaspor Derneği, vakıf, taraftar, basın desteği önemli olacak. Geçmişte enerji kayıpları oldu. Kişiler değil, savunmamız gereken Antalyaspor'un menfatleridir. Burada herkesin üst kimliği Antalyaspor olmalıdır. Finansmanımızı da sağlayacağız. Emeğimizi de vereceğiz" ifadelerini kullandı. GÜÇLÜ KULÜP OLACAK
Antalyaspor'da ciddi bir şekilde kenetlenme olduğunun altını çizen kırmızı-beyazlı kulübün başkanı, "Kademe kademe gideceğiz. Antalyaspor'u iyi işleyen güçlü bir kulüp haline getireceğiz. Antalyaspor'u İstanbul kulüpleriyle rekabet eden, Avrupa'da oynayan bir kulüp haline getireceğiz" diye konuştu. RAKİP RİZESPOR
ANTALYASPOR bugün saat 21.45'te Çaykur Rizespor
'u konuk edecek. Ali Palabıyık
'ın yöneteceği karşılaşma Antalya Stadı'nda oynanacak. Rakibi ile 17 kez karşı karşıya gelen kırmızı beyazlılar, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. 50 golün atıldığı karşılaşmalarda Antalyaspor bu gollerin 23'ünü kaydetti. Akrep rakibi ile Erzurum
'daki son hazırlık maçında ise 2-2 berabere kalmıştı