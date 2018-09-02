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Başsavcı işbaşı yaptı

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Başsavcı işbaşı yaptı
HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararnamesiyle, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal görevine başladı. Kızıyla birlikte Adalet Sarayı'na gelen İnal'ı, kapıda adliye personeli karşıladı. Başsavcılık makamına geçen Halil İnal, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Ramazan Solmaz ile bir araya geldi. Sıcak görüntülerin çıktığı görüşmede iki başsavcı kucaklaşarak birbirlerine yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Yeni Başsavcı İnal, insanları gibi sıcak bir kentte göreve başlamanın heyecanını yaşadığını söyledi. İki başsavcı birbirlerine çiçek takdim etti.
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Başsavcı işbaşı yaptı
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