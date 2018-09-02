Batı Akdeniz’de atama rüzgarı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Antalya
, Isparta
ve Burdur
'da çok sayıda vali yardımcısı ile kaymakam değişti. Antalya'da 2 vali yardımcısı ve Konyaaltı ve Kemer'in de bulunduğu 7 ilçe kaymakamı değişti. Antalya'da vali yardımcıları Mustafa Özkaynak ve Canan Baştürk Hançer farklı ilçelere kaymakam olarak atanırken, Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu ve Zeytinburnu Kaymakamı Ali Taşkın Balaban Antalya'ya atandı. KONYAALTI VE KEMER
Antalya'dan giden kaymakamların yerine ise Konyaaltı'nda Kamil Köten, Kemer'e Mehmet Şirin Yaşar, Korkuteli'ne Ömer Çimşit, Kaş'a Ulaş Akhan, Finike'ye Ergün Baysal, Gazipaşa'ya Ali Sakar, Elmalı'ya Fatih Ahmet Kurt atandı. Burdur'da da Ordu Valiliği Hukuk Müşaviri Yakup Tat vali yardımcılığı görevine getirildi. Isparta'da ise vali yardımcılığı görevine Çanakkale Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş ve Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı getirildi.