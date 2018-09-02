Caretta tehdit altında

AKDENİZ
'İN en büyük caretta caretta yuva alanı olan Belek sahillerinde 20 yıldır deniz kaplumbağalarının gönüllü koruyuculuğunu yapan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD
) ekibi, bu yıl yuva sayısı 2 bin 100'e ulaşan sahile traktör ve ağır iş makineleriyle girilmesi, sahilden belediye dahil kum alınması, otellerin hatalı aydınlatmaları, şezlong ve şemsiyelerin caretta yuva alanlarını kapatması konularından şikayetçi. EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi
'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, 1999'a göre yuva sayısında 5 kat artış olduğunu kaydetti. Buna karşın 20 yıllık süreçte hem turizm tesislerinin, hem de problemlerin arttığına işaret eden Dr. Canbolat, en temel sorunun ışık kaynakları olduğunu belirterek, "Yuvalardan çıkan yavrular denize gitmek yerine tersine gidiyor ve onların da çoğunluğu ölümle sonuçlanıyor" dedi. Carbolat, diğer bir önemli problem olarak da iş makineleri ve traktörlerle sahilden kum alınmasını gösterdi.