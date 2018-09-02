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İşler yoluna girdi

Giriş Tarihi: 2.9.2018
İşler yoluna girdi
Antalyaspor, maçı hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanda yeni transferi Olcan Adın da yer aldı. Olcan Adın ile 1 yıllık sözleşme imzalayan kırmızı beyazlılar 'den Mevlüt Erdinç'i de 1 yıllığına kiraladı. 'in 4'üncü haftasında Antalyaspor, pazar günü 21.45'te sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

SON ANTRENMAN
Kırmızı beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman ısınma ve koşuyla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenmanın ikinci bölümü izlemeye kapalı gerçekleştirildi. Bülent Korkmaz, antrenmanın ikinci bölümünde futbolcularına Çaykur Rizespor maçının taktik çalışmasını yaptırdı. Sakat olan Vainqueur ve Maicon'un katılmadığı antrenmanda yeni transfer Olcan Adın da yer aldı.
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