‘Kök’ten kardeşlik

Antalya
'da İbrahim-Kevser Kovalı çiftinin doğuştan HLH hastası olan 1 yaşındaki kızları Fadime, ABD'den gelen ilik ile hayata bağlandı. Aynı hastalığı taşıyan 6 yaşındaki ağabeyi Hasan Hüseyin
ise Almanya'nın Saksonya eyaletinde yaşayan Nadine Wicklein
'in (27) verdiği kök hücre
ile hastalığı yenmişti. 3 HAFTALIKKEN TEŞHİS Antalya
'da İbrahim-Kevser Kovalı çiftinin geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ikinci çocukları Fadime dünyaya geldi. Ancak Kovalı çiftinin sevinçleri kısa sürdü. Yüksek ateşle Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi'ne götürülen Fadime'ye doğduktan 3'üncü hafta sonra ağabeyi Hasan Hüseyin'deki gibi HLH teşhisi konuldu. Doktorlar, Kovalı ailesine kızları Fadime'ye kemik iliği nakli yapılması gerektiğini söyledi. Gelişmelerin ardından tüm aile Fadime'ye gönüllü verici oldu fakat hiçbirinin iliği nakil için uyumlu çıkmadı. MÜJDE ABD'DEN GELDİ
Aileden Fadime için uygun ilik bulunamayınca Türkiye içinden kemik iliği arandı. Bu da sonuçsuz kaldı. Son çare yurtdışından ilik aranmaya başlandı. Zaman hızla ilerlerken doktorlar ise Fadime'nin yaşamını uzatmak için canla başla mücadele etti. Ümitlerin tükendiği anda müjdeli haber ABD'den geldi. Kök hücresi yüzde yüz tutan ve ismi açıklanmayan 37 yaşındaki bir ABD'li erkek gönüllü verici oldu. SGK
'nın girişimi ile kök hücre uçakla Antalya'ya getirilerek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Fadime'ye 10 aylıkken nakledildi. FADİME SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Annesi Kevser Kovalı ile nakil ünitesinde (mavi oda) kalan Fadime, ABD'li gönüllü vericinin bağışladığı ilik ile sağlığına yeniden kavuştu. Hastaneden taburcu olduktan normal hayata dönen Fadime hızla iyileşti. Haftalık kontrolleri devam eden Fadime geçtiğimiz Temmuz ayında 1 yaşını doldurdu ve yaşıtları gibi yüzü gülmeye başladı. EN ÇOK AĞABEYİ HÜSEYİN SEVİNDİ
FADIME'NIN sağlığına kavuşmasına en çok ağabeyi Hasan Hüseyin sevindi. Kendisinin de kardeşi gibi hasta olduğunu belirten Hasan Hüseyin, "Almanya'dan Nadine ablamın verdiği kök hücre ile hayata tutundum" dedi. Almanya'nın Saksonya Eyaleti'nin Borna kasabasında yaşayan Nadine Wicklein, 3 yıl önce verdiği kök hücre ile hayatını kurtardığı 5 yaşındaki Hasan Hüseyin Kovalı'yı Nisan ayında Antalya'da ziyaret etti. Genetik ikizini görmek için Antalya'ya eşi ile gelen genç kadın, Hasan Hüseyin ve ailesi ile görüşüp Nadine, "Düğünümden sonra geçirdiğim en güzel günümdü" dedi. Nadine ve eşi, Kovalı ailesi birlikte kentin turistlik yerlerini gezerek mutluluklarını paylaşmıştı.