Milli duruşa tatil ödülü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dolarlarınızı TL'ye çevirin' çağrısına Antalya
'daki bir tur şirketinden destek geldi. Antalya
'da bir tur şirketi bin doları TL'ye çevirip makbuzla başvuran herkesi Salda Gölü'ne ücretsiz götüreceği yönünde kampanya başlattı. Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki iş yerinin balkonuna 'Ülkemiz adına 1000 dolar bozdurup makbuzunu getiren herkese Salda Gölü turu ücretsiz' yazılı pankart asan Hüseyin Çaydan'ın kampanyası kısa sürede yoğun ilgi gördü. 1000 KİŞİ HEDEFİ
Pankartı gören bazı vatandaşların şirketlerini arayıp 'Gerçek mi yoksa reklam amaçlı mı yaptınız?' diye sorduğunu anlatan Hüseyin Çaydan, gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi. Şimdiye kadar 50 kişinin başvurduğunu, 23 Eylül tarihine kadar gelecek her türlü başvuruyu makbuz gösterilmesi halinde kabul edeceklerini belirten Çaydan, "Türkiye'nin düştüğü zor durumdan kalkması için üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum" dedi. Bin kişiyi Salda Gölü'ne götürmek hedefi olduğunu anlatan Çaydan, "Ne kadar çok olursa bizim için o kadar gurur kaynağı" dedi.