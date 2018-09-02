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Operatörün sonu acı oldu

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Operatörün sonu acı oldu
'NIN Fethiye ilçesinde kullandığı iş makinesinin üzerine maden yığını kayan işçi öldü. Alınan bilgiye göre Karagedik Mahallesi'ndeki bir krom madeninde iş makinesi operatörü Yusuf Yıldız (53), düzeltmeye çalıştığı maden yığınının altında kaldı. Yusuf Yıldız'ın iş makinesinin içinde kaldığını gören iş arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerce ulaşılan Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın evli ve iki çocuk babası olduğu belirtildi.
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Operatörün sonu acı oldu
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