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Sağlıkçıları buluşturan düğün

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Sağlıkçıları buluşturan düğün
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü personeli Yasemin Çabuk ile Can Yalım, görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Görev yaptıkları İl Sağlık Müdürlüğü'nde bir yıl önce tanışan ve 5 ay nişanlı kalan Yasemi- Can Yalım çifti, nikah törenlerinde sevenleriyle bir araya geldi.

ÇİFT MARŞLAR SÖYLEDİ
Düğün töreninde Yalım çiftini, ailesi, dostları ve mesai arkadaşları yalnız bırakmadı. Yalım çifti, 7 katlı yaş pastayı da birlikte kesti. Düğün töreni, 'Onuncu Yıl' ve 'İzmir Marşı'nın hep bir ağızdan okunması ve sahnede Türk bayraklarının dalgalandırılmasıyla sona erdi.
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Sağlıkçıları buluşturan düğün
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