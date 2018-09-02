Sağlıkçıları buluşturan düğün

Antalya
İl Sağlık Müdürlüğü personeli Yasemin Çabuk ile Can Yalım, görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Görev yaptıkları İl Sağlık Müdürlüğü'nde bir yıl önce tanışan ve 5 ay nişanlı kalan Yasemi- Can Yalım çifti, nikah törenlerinde sevenleriyle bir araya geldi. ÇİFT MARŞLAR SÖYLEDİ
Düğün töreninde Yalım çiftini, ailesi, dostları ve mesai arkadaşları yalnız bırakmadı. Yalım çifti, 7 katlı yaş pastayı da birlikte kesti. Düğün töreni, 'Onuncu Yıl' ve 'İzmir Marşı'nın hep bir ağızdan okunması ve sahnede Türk bayraklarının dalgalandırılmasıyla sona erdi.