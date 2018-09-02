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Serik’e 210 milyonluk yatırım

Serik’e 4 yılda 210 milyon liralık yatırım yaptı. Toplamda 955 yatırım ve hizmet Seriklilerle buluştu

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Serik’e 210 milyonluk yatırım
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'e 4 yılda toplam 210 milyon liralık yatırım yaptı. Altyapı yatırımlarından sosyal projelere, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar Serik'in ihtiyaçlarına cevap veren Büyükşehir Belediyesi pek çok sorunu da ortadan kaldırdı. Büyükşehir Belediyesi Antalya'nın 19 ilçesinde, merkezde ve kırsalda çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin yıllardır bekleyen sorunları çözüme kavuşturulurken, toplamda 955 adet yatırım ve hizmet Seriklilerle buluştu.

SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
Serik'te altyapı sorunu yatırım atağı ile tarih oldu. İlçede 240 kilometre içme suyu, 1 adet su deposu, 30 kilometre kanalizasyon, 12.5 kilometre yağmur suyu kanalı tamamlandı. Serik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi hizmete başladı. Toplamda 22.5 kilometrelik yol bakım ve onarım çalışması tamamlandı, 37.7 kilometre sıcak asfalt, 172 kilometre de sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirildi. Pehlivanlar diyarı Serik'e Büyükşehir Belediye Başkanı 'in talimatıyla yeni ve tam donanımlı bir Güreş kazandırıldı. Ayrıca Serik Boğazak Spor ve Sosyal Tesisi ile Serik Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi de vatandaşların kullanımına açıldı.
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