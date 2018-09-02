Suçluya geçit yok

Antalya
'nın Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılının ilk 7 ayında suç ve suçlularla mücadelede büyük bir başarıya imza attı. Polis sorumluluk bölgesinde 2018 yılında 3 bin olay meydana geldi. Olayların aydınlatılmasında ise oran bir yılda yüzde 50'den 65'e çıktı. Manavgat'ta polis sorumluluk bölgesinde 2017 yılında 745 olan mala karşı işlenen suç sayısı da 557'ye düşerek yüzde 25.5 azaldı. BİR DİKENDEN BULUNDU
Darp, yaralama, öldürme, hakaret, cinsel suçlar ve tehdit gibi kişiye karşı işlenen suçlarda 2017'de bin 200 olan suç sayısı bin 350'ye çıkarken, suçların aydınlatılmasındaki başarı oranı ise yüzde 95'ten 97'ye yükseldi. Kişiye karşı işlenen suçlarda en çok dikkat çeken Sorgun Mahallesi'ndeki Alman kadın cinayeti oldu. Emniyet ekipleri, Alman kadın cinayetini bir diken tohumundan yola çıkarak cinayet zanlısının 15 gün içerisinde yakalanmasını sağladı. 15 YILLIK CİNAYET
Yine Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde evde tek başına yaşayan yaşlı kadının gasp edilmesi ve hırsızlık olayının ardından kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler, olayı gerçekleştiren 2'si Gürcü 3 kişiyi 4 gün içerisinde yakaladı. Yakalanan zanlılardan birisinin 15 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı olması cinayet olayını faili meçhul olmaktan çıkardı. Uyuşturucuyla mücadele konusunda önemli işlere imza atan ekipler, 7 ayda 4 kilo esrar, 1 kilo 230 gram metamfetamin, 52 gram eroin, 30 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. 166 kişiyi adli makamlara teslim etti.