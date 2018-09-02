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Vicdanın varsa paramı geri getir

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Vicdanın varsa paramı geri getir
'DA Ulu Cami yanındaki tuvaletin 12 yıldır işletmeciliğini yapan Saadet Gönen'in (66) hırsızların hedefi oldu. Sabah saatlerinde kısa bir süre için ayrıldığı tuvalete geri döndüğünde bozuk paraların bulunduğu tabakların yerinde olmadığını gören Gönen, çantasını kontrol ettiğinde ise tülbende sarılı olan 2 bin lirasının çalındığını gördü. Soyulduğunu anlayan Saadet Gönen, durumu polise bildirdi.

BAYRAM İKRAMİYESİ
Paranın bin lirasının Kurban Bayramı'nda devletin emeklilere verdiği ikramiye olduğunu anlatan Gönen, "Diğer kısmı ise biriktirdiğim paraydı. Yıllardır burada tuvalet işletmeciliği yapıyorum. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Vicdanları varsa parayı geri getirirler" diye konuştu. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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Vicdanın varsa paramı geri getir
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