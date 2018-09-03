Bakkal: planlar tuttu

SEZONUN ilk galibiyet
ini 4'üncü haftada alan A.Alanyaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal
maç öncesinde yaptıkları planın tuttuğunu ve ilk galibiyetin sevincini yaşadıklarını söyledi. Oyun planlarını öncelikle rakibi durdurmak ve ardından sonuca gitmek olarak belirlediklerini söyleyen Bakkal, "Golü bulduktan sonra pozisyon verdik. Bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Daha az pozisyon vermemiz gerekiyor" dedi. Alınan 3 mağlubiyetin ardından 3 puanın çok önemli olduğunun altını çizen deneyimli teknik adam, "3 mağlubiyetten sonra kazanılan 3 puan bizi kendimize getirdi. Çünkü daha 4 gün önce farklı yenildiğimiz bir maçta, 5'inci günde bu mücadeleyi verdiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. İlk galibiyetimizi aldık. Camiaya hayırlı olsun. Amacımız devam etmek" diye konuştu.