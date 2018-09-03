Başkan Tütüncü drift attı

Antalya
'DA düzenlenen drift gösterisi etkinliğinde motorlu araç tutkunları bir araya geldi. Kepez Belediyesi'nin destekleriyle, Erdem Beyazıt Kültür Merkezi yanındaki trafiğe kapalı boş alanda yapılan etkinliğe, çevre il ve ilçelerden 100'e yakın otomobil tutkunu katıldı. Modifiye otomobillerin gösteride bulunduğu etkinlikte, amatör ve profesyonel sürücülerin yaptığı drift gösterisi izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Eski rallicilerden Serdar Honamlı'nın da katıldığı etkinlikte, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de bir gösteri yaptı. Tütüncü, "27 kilometre ile Türkiye
'nin en büyük off-road pistlerinden birini Kepez'e yapıyoruz" dedi.