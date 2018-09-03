Burdur’da başpehlivan Altın oldu

BURDUR'DA
bu yıl ilki düzenlenen Burdur Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde Kürşat Şevki Korkmaz'ı yenen Furkan Durmuş Altın, başpehlivan oldu. Burdur Gölü
kıyısında yapılan, minik, teşfik, toz koparan, deste küçük ve büyük boy gibi kategorilerde 379 sporcuların güreştiği müsabakada Burdur er meydanının başpehlivanı, Antalya
Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ve Antalya
'da yaşayan Burdurlu iş adamı Mehmet Dönmez'in güreşçisi Furkan Durmuş Altın oldu. Güreşlerin 'Güreş Ağası' ise 100 bin TL veren Burdur TSO Başkanı Yusuf Keyik oldu.