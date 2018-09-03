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Burdur’da başpehlivan Altın oldu

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Burdur’da başpehlivan Altın oldu
BURDUR'DA bu yıl ilki düzenlenen Burdur Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde Kürşat Şevki Korkmaz'ı yenen Furkan Durmuş Altın, başpehlivan oldu. kıyısında yapılan, minik, teşfik, toz koparan, deste küçük ve büyük boy gibi kategorilerde 379 sporcuların güreştiği müsabakada Burdur er meydanının başpehlivanı, Antalya Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ve 'da yaşayan Burdurlu iş adamı Mehmet Dönmez'in güreşçisi Furkan Durmuş Altın oldu. Güreşlerin 'Güreş Ağası' ise 100 bin TL veren Burdur TSO Başkanı Yusuf Keyik oldu.
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Burdur’da başpehlivan Altın oldu
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