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Egirdir’de triatlon şöleni

’nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen 6. 467 sporcunun katılımıyla yapıldı. Yarışmalar kıyasıya mücadeleye sahne oldu

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Egirdir’de triatlon şöleni
TÜRKIYE ve Eğirdir Belediyesi tarafından düzenlenen 6'ncı performans gruplarında 328, yaş gruplarında 139 olmak üzere toplam 467 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. 2018 Eğirdir Triatlon ve Aquatlon yarışmaları çekişmeli geçti. Yarışmalar sonucunda dereceye giren sporcuların ödülleri verildi. Ödül törenine Milletvekili Recep Özel, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Baş, AK Parti Eğirdir İlçe Başkanı Veli Gök, Isparta Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Özdurhan, Eğirdir Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Altay, Eğirdir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür V. Gönül Şahin, yarışmacılar ve aileleri katıldı.
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Egirdir’de triatlon şöleni
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