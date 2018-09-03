Egirdir’de triatlon şöleni

TÜRKIYE Triatlon Federasyonu
ve Eğirdir Belediyesi tarafından düzenlenen 6'ncı Eğirdir Triatlonu
performans gruplarında 328, yaş gruplarında 139 olmak üzere toplam 467 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. 2018 Eğirdir Triatlon ve Aquatlon yarışmaları çekişmeli geçti. Yarışmalar sonucunda dereceye giren sporcuların ödülleri verildi. Ödül törenine AK Parti Isparta
Milletvekili Recep Özel, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Baş, AK Parti Eğirdir İlçe Başkanı Veli Gök, Isparta Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Özdurhan, Eğirdir Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Altay, Eğirdir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür V. Gönül Şahin, yarışmacılar ve aileleri katıldı.