Flamenko rüzgarı esti

Antalya NTALYA Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali İspanyol Flamenko sanatçısı Laura De Los Angeles konseri ile başladı. Antalya Kültür Merkezi'ndeki konserde davetlileri Türkçe "Merhaba" diyerek selamlayan Laura De Los Angeles, salonda flamenko rüzgarı estirdi.

SANAT ŞEHRİ SÖZÜ

Programın açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Antalya'yı kültür ve sanatın da başkenti yapma hedeflerine dikkati çekti. Türel, "Antalya Piyano Festivali bu hedefe katkı sağlıyor ve kentimizin marka değerine destek veriyor. Antalya'nın uluslararası sanat şehri kimliği festivallerle pekişiyor" ifadelerini kullandı.

RİTMİK RENKLER

Festival bu yıl bir ilke de ev sahipliği yaptı. Ebru Türel'in girişimleriyle festival kapsamında organize edilen Gülçin Anıl 'Ritmik Renkler' sergisi ziyaretçi akınına uğradı. Festival alanı fuayede sergilenen eserler, konsere gelen seyirciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Program boyunca 285 müzisyenin sahne alacağı festival, 9 Eylül'de sona erecek.