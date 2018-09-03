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Flamenko rüzgarı esti

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 19’uncu kez düzenlediği Festivali, İspanyol Laura De konseri ile başladı

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Flamenko rüzgarı esti
AntalyaNTALYA Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen Festivali İspanyol Flamenko sanatçısı Laura De konseri ile başladı. Antalya Kültür Merkezi'ndeki konserde davetlileri Türkçe "Merhaba" diyerek selamlayan Laura De Los Angeles, salonda flamenko rüzgarı estirdi.

SANAT ŞEHRİ SÖZÜ
Programın açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Antalya'yı kültür ve sanatın da başkenti yapma hedeflerine dikkati çekti. Türel, " bu hedefe katkı sağlıyor ve kentimizin marka değerine destek veriyor. Antalya'nın uluslararası sanat şehri kimliği festivallerle pekişiyor" ifadelerini kullandı.

RİTMİK RENKLER
Festival bu yıl bir ilke de ev sahipliği yaptı. Ebru Türel'in girişimleriyle festival kapsamında organize edilen Gülçin Anıl 'Ritmik Renkler' sergisi ziyaretçi akınına uğradı. Festival alanı fuayede sergilenen eserler, konsere gelen seyirciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Program boyunca 285 müzisyenin sahne alacağı festival, 9 Eylül'de sona erecek.

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Flamenko rüzgarı esti
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