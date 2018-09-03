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İhracat 1.2 milyon dolara yaklaştı

Giriş Tarihi: 3.9.2018
İhracat 1.2 milyon dolara yaklaştı
BATI Akdeniz 8 aylık dönemde yüzde 6,28 oranında artış ile 1 milyar 184 milyon 131 bin dolara ulaştı. Bölgeden Ağustos ayında gerçekleşen ihracat ise 9 günlük bayram tatilinin de etkisiyle yüzde 20.79 oranında düşüşle 115 milyon 748 bin 387 dolar oldu. 8 aylık dönemde en fazla ihracatı 325,8 milyon dolar ile madencilik sektörü gerçekleştirdi. Onu 313,8 milyon dolar ihracat ile yaş meyve sebze sektörü takip etti. 79 ÜLKEYE İHRACAT
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar, Antalya, ve 'dan en fazla ihracatın 172.6 milyon dolar ile 'e gerçekleştiğini, bu ülkeyi ve Rusya'nın izlediğini ifade etti. Bahar, bölgeden 1 milyon doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısının 79'a ulaştığını açıkladı. Bahar mermer ham plakaların 160 milyon dolara yaklaşan rakam ile bölgeden en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürün olduğunu, ikinci sırada 100 milyon dolara doğru ilerleyen domates geldiğini sözlerine ekledi.
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İhracat 1.2 milyon dolara yaklaştı
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