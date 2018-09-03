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İlk gol

Giriş Tarihi: 3.9.2018
İlk gol ilk galibiyet

AYTEMİZ için maçının önemi büyüktü. Sezonun ilklerini yaşayan temsilcisi ilk golünü bu maçta ğı gibi ilk puanını ve ini de Göztepe karşısında elde etti.

BIR ATTI PIR ATTI
GEÇTİĞİMİZ sezonun başında Alanyaspor'a transfer olan Yunan futbolcu Dimitris Maniatis turuncu yeşilli forma ile ilk golünü attı. Golden sonra büyük sevinç yaşayan başarılı futbolcu, attığı golün galibiyeti getirmiş olmasından da büyük mutluluk duydu. Maniatis, oyunun genelinde de başarılı futboluyla göz doldurdu.

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İlk gol ilk galibiyet
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