İlk gol ilk galibiyet

AYTEMİZ Alanyaspor için Göztepe maçının önemi büyüktü. Sezonun ilklerini yaşayan Antalya temsilcisi ilk golünü bu maçta attığı gibi ilk puanını ve ilk galibiyetini de Göztepe karşısında elde etti.

BIR ATTI PIR ATTI

GEÇTİĞİMİZ sezonun başında Alanyaspor'a transfer olan Yunan futbolcu Dimitris Maniatis turuncu yeşilli forma ile ilk golünü attı. Golden sonra büyük sevinç yaşayan başarılı futbolcu, attığı golün galibiyeti getirmiş olmasından da büyük mutluluk duydu. Maniatis, oyunun genelinde de başarılı futboluyla göz doldurdu.