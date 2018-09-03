Kepez’de yaza çok renkli veda

Antalya
LYA'NIN Kepez ilçesinde çocuklar için 'Mahallede Şenlik Var' etkinlikleri ile 23 Nisan heyecanını her hafta farklı bir mahallede yaşatan Kepez Belediyesi, bu kez çocukların isteği üzerine yaza veda etkinliği gerçekleştirdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, daha önceki ziyaretlerinde Varsak Dallar Sitesi'ndeki çocuklara verdiği sözü yerine getirdi. Şenlik alanına çevrilen site bahçesinde, palyaçolar, canlı müzik ve çeşitli etkinlikler ile keyif bir gün paylaşıldı. Tütüncü, çocuklar ile birlikte pasta kesti.