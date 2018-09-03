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Köse’ye önemli görev

Antalya Milletvekili , Başkan Yardımcısı oldu. Köse, İstanbul’la birlikte 11 ilin sorumlusu olacak

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Köse’ye önemli görev

AK Parti Antalya Milletvekili Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi , Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı tarafından partisinin Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

11 İLİN SORUMLUSU
Erkan Kandemir'in yardımcısı olarak görev yapacak olan Mustafa Köse'nin İstanbul başta olmak üzere aralarında 11 ilin bulunduğu Marmara Bölgesi sorumlusu olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine böylesine önemli bir göreve layık görmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Antalya Milletvekili Köse, sorumluluğunun bilincinde olduğunu, görevini layıkıyla yerine getirmek için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi. Mustafa Köse'ye sosyal medya üzerinden kutlama mesajları yağdı.

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Köse’ye önemli görev
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