Köse’ye önemli görev

AK Parti Antalya Milletvekili Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Köse, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından partisinin Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

11 İLİN SORUMLUSU

Erkan Kandemir'in yardımcısı olarak görev yapacak olan Mustafa Köse'nin İstanbul başta olmak üzere aralarında 11 ilin bulunduğu Marmara Bölgesi sorumlusu olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine böylesine önemli bir göreve layık görmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Antalya Milletvekili Köse, sorumluluğunun bilincinde olduğunu, görevini layıkıyla yerine getirmek için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi. Mustafa Köse'ye sosyal medya üzerinden kutlama mesajları yağdı.