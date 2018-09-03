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den kantincilere uyarı

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Milli eğitimden kantincilere uyarı
AntalyaNTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde ( ) yeni eğitim öğretim yılı öncesi kantinci esnafıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile İl Müdürü ve ilçe milli eğitim müdürlerinin yanı sıra kantinci esnafı katıldı. Başkan Dere, kantinci, servisçi ve kırtasiyeci gibi öğrencileri ilgilendiren bütün esnaflarla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişim içinde olduklarını açıkladı.

KORSAN VURGUSU YAPILDI
Yüksel Arslan "Bizler işin eğitim öğretim kısmındayız sizler de işin esnaflık tarafındasınız. Kimse kimsenin rızkını korsan bir şekilde yememeli ve bizleri de, öğrencilerimizi de buna alet etmemeli" dedi.

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Milli eğitimden kantincilere uyarı
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