Milli eğitimden kantincilere uyarı

Antalya NTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde ( AESOB ) yeni eğitim öğretim yılı öncesi kantinci esnafıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve ilçe milli eğitim müdürlerinin yanı sıra kantinci esnafı katıldı. Başkan Dere, kantinci, servisçi ve kırtasiyeci gibi öğrencileri ilgilendiren bütün esnaflarla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişim içinde olduklarını açıkladı.

KORSAN VURGUSU YAPILDI

Yüksel Arslan "Bizler işin eğitim öğretim kısmındayız sizler de işin esnaflık tarafındasınız. Kimse kimsenin rızkını korsan bir şekilde yememeli ve bizleri de, öğrencilerimizi de buna alet etmemeli" dedi.