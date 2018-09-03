Öğretmenin insanlık dersi

Antalya NTALYA'NIN Elmalı ilçesi Gökpınar Mahallesi'nde bir hafta önce doğum yapan sokak kedisi 2 gün sonra bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Kedinin öldüğünü gören çocuklar, mahallede oturan Osman Nuri Çınar Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Ramazan Özen 'e haber verdi. Telef olan kedinin evlerinin yanındaki yuvasını kontrol eden Özen, henüz gözü açılmamış 2 yavru buldu. Hayvanları korumaya alan Ramazan Özen, evine getirerek beslemeye başladı.

KÜLTÜRÜMÜZÜN BİR PARÇASI

Öğretmen Özen, "Kedimiz doğum yaptıktan 2 gün sonra yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu öldü. Daha gözleri açılmamış 2 minik yavru annesiz kaldı. Bu yavru kedilerimizi yaklaşık 5 gündür taze inek sütüyle beslemeye çalışıyoruz. Artık gözleri açılmaya başladı ve hayata tutunmaya başladılar. Minik kediler ailemizin bir parçası oldu. Hayvan sevgisi dinimizin, kültürümüzün bir parçasıdır" dedi.