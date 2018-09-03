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Şimşek attı

Aytemiz ligdeki ilk golünü attığı maçta karşısında ilk galibiyetini de aldı. Alanyaspor bu sonuçla son sıradan kurtuldu. Ortaya konan futbol gelecek için umut verdi

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Şimşek tek attı

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında 'yi konuk eden Aytemiz , ilk golünü attığı maçta ilk galibiyetini aldı. Ligin ilk 3 haftasında puanla tanışamayan turuncu yeşilli ekip, geçen hafta aldığı ağır Galatasaray yenilgisinin ardından yara sardı ve taraftarının desteğiyle haftayı 3 puanla kapatmayı başardı. Karşılaşmanın ilk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Alanyaspor'dan Bobo, Göztepe'den de Poko ve Yasin'in gollük pozisyonlarında skor tabelası değişmedi.

TEK GOL YETTİ
İkinci yarıya iyi başlayan ekibi, Alanyaspor'un eski oyuncusu Tayfur'un Ufuk'la karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı. Maçın golü 71'inci dakikada Maniatis'ten geldi. Efecan'ın pasında topla buluşan Yunan futbolcu, Beto'yu mağlup ederek maçın skorunu belirledi. Kalan dakikalarda Göztepe'nin beraberlik çabaları skoru değiştirmedi ve maçtan 3 puanla ayrılan taraf A.Alanyaspor oldu. Maçtan sonra Bahçeşehir Okulları Stadı'nda büyük sevinç yaşandı.

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Şimşek tek attı
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