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Süper ‘melekler’

Muratpaşa Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Kadınlar Hentbol sı’nın sahibi oldu. Melekler, final maçında ’u mağlup etti

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Süper ‘melekler’
İZMIR'DE oynanan Kadınlar Hentbol maçında , 'u mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan maçın çekişmeli geçen ilk yarısını Muratpaşa Belediyespor 17-16 önde tamamladı. KUPA 3'ÜNCÜ KEZ MÜZEDE
İkinci yarıda rahat bir oyun sergileyen Antalya temsilcisi rakibini 34-29 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Muratpaşa Belediyespor'a kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu verdi. Muratpaşa Belediyespor üçüncü kez bu kupayı müzesine götürdü.
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Süper ‘melekler’
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