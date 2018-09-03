Süper ‘melekler’

İZMIR'DE oynanan Kadınlar Hentbol Süper Kupa
maçında Muratpaşa Belediyespor
, Polatlı Belediyespor
'u 34-29
mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan maçın çekişmeli geçen ilk yarısını Muratpaşa Belediyespor 17-16 önde tamamladı. KUPA 3'ÜNCÜ KEZ MÜZEDE
İkinci yarıda rahat bir oyun sergileyen Antalya
temsilcisi rakibini 34-29 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Muratpaşa Belediyespor'a kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu verdi. Muratpaşa Belediyespor üçüncü kez bu kupayı müzesine götürdü.