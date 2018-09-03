Tedaviye gitmedi evinde ölü bulundu

Kayseri'de AMATEM'e tedavi olmak için başvuran 19 yaşındaki Feray SöneAntalyalya'da evinde ölü bulundu. Feray'ın şüpheli ölümündeki sır perdesini polis aralayacak.

YAKINLARI EVDE BULDU

Önceki gün Kepez ilçesi Şelale Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında Feray Söner, iddiaya göre bir arkadaşıyla evde oturup bir şeyler içti. Arkadaşının evden ayrılmasının ardından tek başına kalan Feray'dan haber alamayan yakınları geldiklerinde genç kızı hareketsiz halde buldu. Yapılan ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

KARACİĞERDEN PARÇA

Evde yapılan incelemenin ardından Feray Söner'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside, ilk belirlemelere göre Feray Söner'in kimyasal madde içtiği ancak kesin ölüm nedeni belirlenmesi için karaciğerinden doku örneği alındığı bildirildi. Adli Tıp uzmanları kesin ölüm nedeninin ayrıntılı otopsi sonucu belirleneceğini kaydetti. Gelişmelerin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Polis, Feray Söner'in ölmeden 3 gün önce Kayseri'de AMATEM'E uyuşturucu tedavisi için başvurduğunu belirledi. Feray'ın niçin tedavi olmayıp Antalya'ya geldiğini araştıran ekipler, cep telefondan görüştüğü kişileri incelemeye aldı. Polis Feray'ın en son görüştü kişinin kimliğinin belirlendiğini kaydetti.

SOSYAL MEDYA

Uyuşturucu kullanmaktan poliste kaydı olduğu ileri sürülen Feray Söner'in 10 Ağustos gecesi sosyal medya hesabından yaptığı, "Hasretinden iki gözüm yağmur yüklü bulut gibi. Dön gel dön gel yaralıyım. Dön gel dön gel çok yalnızım, dön gel dön gel çaresizim. Yaşıyorum ölü gibi...! ve Hayal olsa senden kalan der miyim. Hiç sözün yalan öl de emrin olur ulan son bir defa göreydim seni..!" paylaşımı ile birilerine mesaj verdiği yorumuna yol açtı. Polis, Feray'ın sosyal medya hesabını da inceliyor.