Antalya
'da Döşemealtı Sanayici Ve İşadamları Derneği (DÖSİAD) sosyal sorumluluk projesi kapsamında bölgede diş sağlığına dikkat çekmek için kampanya başlattı. İş adamlarının katkılarıyla tedarik edilen 10 bin diş fırçası ve diş macunu ilköğretim çağındaki öğrencilere dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim
Müdürü Erdem Kaya'ya teslim edildi. Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, bölgenin en etkin sivil toplum kuruluşu olan DÖSİAD'ın çocukların diş sağlığı konusunda gösterdiği duyarlığa teşekkür etti. DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer
ise üyeleri diş hekimi Hüseyin Yoldan başkanlığında başlatılan projede okullarda diş taraması yapılmasının da düşünüldüğünü ancak oda ile işbirliğinin sağlanamadığını belirtti.