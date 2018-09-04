AOSB’de ‘kur’ tartışması çıktı

Antalya
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) artış yaşanan dolar kurundan yatırımcıların etkilenmesini önlemek için sabit kur uygulamasına geçme kararı alındığını açıkladı. Ali Bahar'ın görüşlerine yer verilen açıklamada, '31 Ağustos 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasında dolar kurunun 3.77 TL'ye sabitlendiği' açıkladı. HEDİYE GİBİ SUNULDU
Ancak sabit kur uygulamasına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Mayıs ayında yaptığı OSB Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişikle geçildiği ortaya çıktı. Gerçeğin ortaya çıkması, "Tüm OSB'ler için olan bir zorunluluk, Antalya
'da yönetimin hediyesi gibi sunuldu" yorumlarına neden oldu. Yönetmeliğin değişen 104'üncü maddesine göre döviz cinsinden arsa fiyatı belirleyen tüm OSB'ler, kur için Merkez Bankası'nın yılın ilk işlem gününü baz alacak.