Finike’de ‘bal’ gibi festival

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Finike'de Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 3'üncü Ernez Bal Festivali'ne katıldı. Ernez Mahallesi meydanındaki 554 yıllık çınarın altında yapılan festivale AK Parti Antalya
milletvekilleri İbrahim Aydın, Atay Uslu da katıldı. Sadece Ernez'e yaptıkları içme suyu, yol, altyapı ve diğer yatırımların 15 milyon lira olduğunu belirten Başkan Türel, yıllarca söz verilmesine karşın bir türlü yapılmayan ve artık bölge halkının umudunu kestiği Ernez Yolu'nu tamamlanamının da kendisine nasip olduğunu anlattı. 1 KILO 750 GRAM BAL YEDİ
Festival kapsamında en iyi bal üreticisi seçme ve bal yeme yarışmaları yapıldı. Yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu. En iyi balı üreten Arif Uçtu birinci oldu. 6 kişinin katıldığı bal yeme yarışmasında ise 50 yaşındaki Ayhan Azak 2 dakikada 1 kilo 750 gram bal yiyerek birinci oldu. Konuklara da bal ikram edilen festivalde yaklaşık 500 kilonun üzerinde bal, tanıtım amaçlı kullanıldı. Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ise "Karadeniz'in Anzer'i varsa, Akdeniz'in Ernez'i var. Balcılıkta iddialıyız" dedi.